وتأتي العقوبات في أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، على موقعها الرسمي، إنه تم فرض عقوبات على 8 كيانات لمشاركتها في بيع وشراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وأوضحت أن هذه الكيانات مقرها في إيران والصين وسنغافورة، مشيرة إلى أنها يسرت أو ساعدت بطريقة أو أخرى جهود معالجة ونقل الأموال الناتجة عن بيع تلك المنتجات البتروكيماوية.

وتعتبر مبيعات البتروكيماويات مصدرا رئيسا لإيرادات النظام الإيراني، وقال المصدر إنها "تُستخدم لتمويل أجندة النظام المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين: "يستفيد النظام الإيراني من شبكة عالمية من الكيانات التي تسهل عمليات قطاع البتروكيماويات الإيراني".

وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف أي مصدر دخل يستخدمه النظام الإيراني لتمويل الجماعات الإرهابية وقمع الشعب الإيراني".