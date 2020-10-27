وأجل وزير الخارجية الروسي على إثر ذلك زيارات واجتماعات كانت مقررة مسبقا، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية الحكومية.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "تاس" الروسية، أن لافروف في حالة صحية جيدة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ رصدت مليونا وأكثر من نصف مليون حالة، في حين وصلت عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 26 ألفا.