وكان جو بايدن، البالغ من العمر 77 عاما، وزوجته جيل، يوجهان حديثهما إلى أنصاره لحشد مزيد من الحماس والدعم قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو أسبوع.

وخلال الحدث، قال بايدن: "إنها الانتخابات الأكثر أهمية، ليس لأنني مرشح للرئاسة، ولكن بسبب من أترشح أمامه. إنها الانتخابات الأكثر أهمية منذ وقت طويل جدا".

واعتبر أن التصويت سيحدد "نوع البلد الذي ستصبح عليه أميركا"، مضيفا: "4 سنوات أخرى مع جورج".

وما أن قال بايدن ذلك، حتى تدخلت زوجته وهمست بصوت منخفض اسم "ترامب" عدة مرات، دون أن تحرك شفتيها، في محاولة لتدارك الموقف دون أن يدرك أحد أنها صححت الخطأ.

ويبدو أن بايدن نفسه استوعب أنه أخطأ خلال حديثه، إذ بدأ بالتلعثم قائلا: "سنجد أنفسنا في موقف.. في حال تم انتخاب ترامب، فسنكون في عالم مختلف".

وأثارت الواقعة ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تكهن المستخدمين عن هوية الرئيس الأسبق الذي كان يقصده بايدن بدلا من ترامب، في إشارة إلى جورج بوش الأب الذي ترأس البلاد بين عامي 1989 إلى 1993، أم جورج بوش الابن الذي تربع على كرسي الرئاسة من 2001 حتى 2009.