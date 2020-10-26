وكان بوتن يرد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مناظرتين تلفزيونيتين مع منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

واستغل ترامب، الذي يتخلف في استطلاعات الرأي عن بايدن، المناظرتين لتوجيه اتهامات إلى بايدن وابنه هانتر بممارسات غير أخلاقية في أوكرانيا. ولم يتم التحقق من أي دليل يدعم هذه المزاعم التي وصفها بايدن بأنها كاذبة وتفتقر للمصداقية.

وقال بوتن، الذي أشاد بترامب في الماضي لتعبيره عن الرغبة في علاقات أفضل مع موسكو، إن روسيا ستعمل مع أي زعيم أميركي، في حين أشار إلى ما سماه "الخطاب الحاد المناهض لروسيا" لجو بايدن.

وبدا بوتن أقل ودا تجاه ترامب في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الروسي اليوم الأحد. وفيما قد يراه محللون محاولة لكسب ود معسكر بايدن، ندد بوتن بما اعتبرها مزاعم كاذبة ساقها ترامب بشأن المرشح الديمقراطي.

وقال بوتن "نعم، كان (هانتر بايدن) أو ربما لا يزال لديه أعمال في أوكرانيا، لا أعرف. هذا لا يعنينا. الأمر يهم الأميركيين والأوكرانيين".

وأضاف "ولكن حسنا، نعم، كان لديه شركة واحدة على الأقل، والتي كان يرأسها عمليا، واستنادا إلى كل شيء جنى أموالا جيدة. لا أرى أي شيء إجرامي حيال هذا الأمر، على الأقل لا نعرف شيئا عن هذا (كونه مجرمًا)".

كما رد بوتن بانزعاج واضح عندما سئل عن التعليقات التي أدلى بها ترامب بشأن علاقاته برئيس بلدية موسكو السابق، وأموال تثور مزاعم بأن أرملة رئيس البلدية السابق دفعتها لهانتر بايدن. وقال بوتن إنه لا يعرف شيئا عن وجود أي علاقة تجارية بين هانتر والمرأة. ويقول جو بايدن إن الاتهامات ضد ابنه غير صحيحة.

وخلصت وكالات المخابرات الأميركية إلى أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لترجيح كفة ترامب، وهو ادعاء نفته موسكو. كما رفضت روسيا اتهامات وكالات المخابرات الأميركية بمحاولة التدخل في انتخابات هذا العام أيضا.