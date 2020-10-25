وذكرت "سكاي نيوز"، أن ما لا يقل عن 6 أشخاص تسللوا إلى ناقلة النفط "نيف أندروميدا"، التي كان من المفترض أن ترسو في ساوثهامبتون في وقت سابق من الأحد.

وأشارت إلى أن طائرة مروحية تابعة لخفر السواحل تحلق فوق السفينة، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق جزيرة وايت.

وتم أيضا تحديد "منطقة تقييد" من خمسة أميال بحرية، حول السفينة. ولا تزال السلطات تحاول معرفة تفاصيل الحادث.

وكانت السفينة التي يبلغ طولها 228 مترا تحمل 42 ألف طن من النفط الخام، وغادرت نيجيريا الأسبوع الماضي قبل أن تتجه إلى ساوثهامبتون.