وذكرت وكالة رويترز نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن انفجارا تسبب في حريق بوحدة للمركبات العطرية داخل مصنع للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران، اليوم الجمعة|، لكن الحريق أصبح تحت السيطرة.

وأضافت الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أن فرق الإطفاء من المصنع الذي يقع قرب ميناء الخميني وفرق إطفاء من المنطقة استجابت لاحتواء ألسنة اللهب ولم تقع بسببه إصابات.

وتعرضت إيران لسلسلة حرائق وانفجارات في الأشهر الماضية، في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من البلاد، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.

ويعود آخر هذه الحوادث الى العاشر من الشهر الجاري، حين اندلع حريق في محطة مترو اكباتان غرب طهران، لم يؤد لأضرار في أي قطار .