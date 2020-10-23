وفي مستهل المناظرة التي جرت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، قال بايدن الذي يتصدر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي إن "شخصا مسؤولا عن هذا العدد الكبير من الوفيات يجب أن لا يكون قادرا على البقاء رئيسا للولايات المتحدة"، متهما الرئيس بأنه "لا يزال من دون خطة" للتعامل مع الجائحة.

وتوقع بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، أن تواجه البلاد "شتاء قاتما" بسبب الجائحة التي حصدت حتى الآن حياة أكثر من 222 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن: "ليس هناك عالم جاد واحد في العالم يعتقد أن (كوفيد 19) سيختفي قريبا"، في وقت لا يكف فيه الملياردير الجمهوري عن القول إن الجائحة ستزول سريعا.

ورد ترامب الذي وصل إلى مكان المناظرة من دون كمامة بعد 3 أسابيع من تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد:" "نحن نحاربه بحزم شديد".

وتطرق الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية إلى إصابته بـ"كوفيد 19" ودخوله المستشفى وتعافيه، مؤكدا مجددا أنه بات "محصنا" ضد الفيروس.

وأضاف: "لدينا لقاح آت، إنه جاهز وسيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة"، قبل أن يتهرب من تحديد الموعد الدقيق لطرح اللقاح المرتقب.

وتعهد بايدن من جهة أخرى أن تدفع كل من روسيا والصين وإيران ثمن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية إذا ما فاز بالانتخابات، وقال إن هذه الدول الثلاث: "ستدفع الثمن إذا ما انتخبت. إنها تتدخل بالسيادة الأميركية".

كما تبادل المرشحان خلال المناظرة اتهامات بالفساد المالي، وقال ترامب لبايدن: "أعتقد أنك تدين بشرح للشعب الأميركي" بشأن مزاعم فساد مالي لا ينفك رجل الأعمال السابق يتهم نائب الرئيس السابق بالضلوع فيها، فرد عليه بايدن "لم أتلق يوما بنسا واحدا" من أي جهة أجنبية.