وقال راتكليف إن إيران أرسلت رسائل إلكترونية تستهدف ترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات رصدت التهديد وسارعت بالرد عليه.

وأضاف "رأينا بالفعل إيران ترسل رسائل بريد إلكتروني مزيفة تهدف إلى ترهيب الناخبين والتحريض على الاضطرابات الاجتماعية والإضرار بالرئيس ترامب".

ولفت المسؤول الأميركي إن أجهزة الاستخبارات على علم بحصول روسيا على بعض بيانات الناخبين.