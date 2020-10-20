وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "نقدّر نية الاتحاد الروسي تحقيق تقدم في مسألة الحدّ من التسلح".

وأضافت أن "الولايات المتحدة مستعدة للقاء فوري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق قابل للتحقق، ونأمل ان تكلّف روسيا دبلوماسييها القيام بالأمر نفسه"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأبدت روسيا الثلاثاء استعدادها لـ"تجميد" مشترك مع الولايات المتحدة لعدد رؤوسها النووية بهدف تمديد معاهدة" نيو ستارت" لعام.

ونقلت "فرانس برس" عن الخارجية الروسية قولها إن هذا التجميد يجب ألا يصحبه "أي طلب إضافي آخر من الولايات المتحدة" وأن يتيح "كسب الوقت" من أجل مواصلة المشاورات الثنائية حول مستقبل الحدّ من الأسلحة النووية.

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الجمعة تمديد الاتفاقية الحالية لمدة عام على الأقل ولكن "بدون قيد أو شرط"، إلا أن واشنطن رفضت.

وقد يغيّر هذا التحوّل في موقف موسكو قواعد اللعبة بعد أن وصلت المفاوضات بشأن تجديد معاهدة نزع السلاح النووي المهمة إلى طريق مسدود منذ أشهر، علما أن الاتفاقية الحالية تنتهي في أوائل عام 2021.

وأبقت معاهدة "نيو ستارت" التي أبرمت في عام 2010 ترسانتي البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانتا عليه الحال خلال الحرب الباردة، فحدت من عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.