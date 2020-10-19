وجاء نشر مكتب المدعي العام للفيديو، ضمن الأدلة التي جمعتها السلطات وتدين عناصر الميليشيات بالتخطيط لخطف ويتمر ومحاولة قتلها.

وتظهر الفيديوهات عناصر الميليشيا وهم يتدربون على إطلاق النار من بنادق نصف آلية، بعد خروجهم من سيارة، وكان هؤلاء يردون جعبا عسكرية.

وفي لقطات أخرى، ظهر عنصر آخر وهم يحمل بندقية من طراز (إم-16) مزودة بكاتم صوت، وفي لقطات أخرى جرّب مسدس صاعق.

وتقول السلطات الأميركية إن هذه التدريبات كانت في إطار الاستعداد لخطف ويتمر.

وشملت الأدلة أيضا صورة فوتوغرافية ورسائل نصية جرى تبادلها بين عناصر الميليشيا البالغ عددهم 6 أشخاص.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (آف. بي. آي) في الولايات المتحدة كشف في وقت سابق من أكتوبر الجاري أنه أحبط مؤامرة لخطف حاكمة ولاية ميشيغن، بعدما اخترق عملاؤه صفوف هذه الميليشيا.

ووجهت السلطات اتهامات إلى 6 أشخاص بالانتماء إلى مجموعة أميركية يمينية متطرفة بالتآمر لأشهر ضد ويتمر.