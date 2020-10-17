وذكرت ويلمز على تويتر "نتيجة اختبار كوفيد-19 الخاصة بي إيجابية. من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي". وفقا لرويترز.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الوزيرة البلجيكية إنها ستدخل عزلا صحيا ذاتيا مع ظهور أعراض عليها يشتبه بأنها لكوفيد-19.

وكانت صوفي ويلمز قد حضرت في 12 أكتوبر محادثات مباشرة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الآخرين في لوكسمبورغ.