وفي بيان بعنوان "تجربتي مع كوفيد 19"، كتبت ترامب بعد أسبوعين على تشخيص إصابتها بالفيروس: "بالطبع، فكرت على الفور بابننا".

وأضافت السيدة الأولى الأميركية: "لقد شعرنا بارتياح كبير عندما أتت نتيجة اختباره سلبية، لكن مخاوفي تجسدت عندما خضع للاختبار مرة أخرى وأتت النتيجة إيجابية".

وقالت ميلانيا: "هو لحسن الحظ مراهق قوي ولم تظهر عليه أعراض".

وأضافت أن نتائج فحوصه تحولت إلى سلبية، كما أعلنت أن نتائج فحوص كورونا التي أجريت لها جاءت سلبية أيضا.