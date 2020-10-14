وكان ترامب قد عولج بعد إصابته بعدوى كورونا بمصل تجريبي يعتمد على الأجسام المضادة أنتجته إحدى الشركات الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي أمام تجمع لمؤيديه بولاية بنسلفانيا في وصف هذه الحالة التي اعترته: "كل ما أعرفه هو أنني تناولت شيئا ما، مهما كان، لكني شعرت بتحسن سريع جدا. لا أعرف مرده. الأجسام المضادة. لا أعرف لقد تناولته وقلت إني أحس بنفسي مثل سوبرمان".

وأكد ترامب علاوة على ذلك، أنه طور حتى الآن مناعة، وهو لا يشكل خطرا على الآخرين من حيث نقل عدوى فيروس كورونا.

وروى الرئيس الأميركي أن الأطباء أبلغوه بأن لديه مناعة، مضيفا "يمكنني النزول من المنصة والبدء في تقبيل الجميع. سأقبل الجميع رجالا ونساء".

كما أعرب ترامب كذلك عن شكره للأطباء الذين قاموا بعلاجه، قائلا: "هناك شيء واحد رائع في كونك رئيسا، إذا كنت لا تشعر بنفسك بنسبة 100 بالمئة، فلديك أطباء أكثر مما كنت تعتقد أنهم موجودون في العالم. كنت محاطا بنحو 14 منهم".

وانتقد المعارضون ترامب لرفضه تشجيع أنصاره في اللقاءات الانتخابية والعاملين في البيت الأبيض على وضع كمامات للوقاية أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأصيب 11 مساعدا على الأقل من مساعدي ترامب المقربين بالفيروس، الذي أصاب أكثر من 7.8 مليون شخص في الولايات المتحدة وقتل أكثر من 214 ألفا ودفع ملايين آخرين خارج سوق العمل.