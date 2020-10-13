وأوضحت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية أن طائرة من دون طيار سقطت صباحا في أراضٍ زراعية قرب مدينة بارس أباد مغان في محافظة أردبيل بشمال إيران، وفق "فرانس برس".

ونقلت "إرنا" عن بهروز ندايي مساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية، قوله إن "ملكية هذه الطائرة المسيرة وكيف تحطمت في المنطقة قيد التحقيق".

وأشارت إلى أن الطائرة "ربما كانت تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني"، ناقلة عن المسؤول المحلي تأكيده أن تحطمها لم يتسبب بأي أضرار.

وأعلن إقليم ناغورني كاراباخ ذو الغالبية الأرمينية انفصاله عن أذربيجان في مطلع التسعينات، ما أدى إلى حرب تسببت بسقوط 30 ألف قتيل.

ويشهد الإقليم منذ 27 سبتمبر الماضي، معارك هي الأعنف منذ العام 1994، وتجددت المعارك في الأيام الماضية رغم إعلان الطرفين التوصل برعاية روسيا، إلى هدنة انسانية اعتبارا من السبت.

وسبق لإيران أن دعت الطرفين الى وقف القتال، مبدية استعدادها للمساهمة في بدء مباحثات بينهما.

لكن طهران حذّرت في الوقت عينه أذربيجان وأرمينيا من أنها لن تقبل أي "اعتداء" على أراضيها، وذلك بعد تكرار سقوط قذائف على مناطق حدودية.