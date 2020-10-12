ويوجد نائب الرئيس الأميركي السابق حاليا في ولاية أوهايو، ضمن فعاليات حملته الانتخابية قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينظم الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن قبل 10 أيام عن إصابته بفيروس كورونا، يوم الاثنين، أول تجمع له منذ تشخيص إصابته بعد أن قال إنه لم يعد مصابا بالعدوى.

ويوم الأحد، أكد ترامب أنه بات يتمتع بمناعة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك غداة نشر طبيبه تقريراً يشير فيه الى أن الرئيس لم يعد يشكل مصدرا لنقل العدوى.

وأضاف ترامب أن الفحوص أظهرت أنه سيكون بمقدوره العودة إلى الحملة الانتخابية دون تشكيل خطورة على الآخرين، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع قائلا: "لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير وأنا في حالة جيدة. يبدو أن لدي مناعة لفترة طويلة، أو ربما لفترة قصيرة، أو مدى الحياة. لا أحد يعرف حقا لكنني أتمتع بمناعة. يمكنني الخروج".

وكان طبيب البيت الأبيض شون كونلي، قد قال السبت، إن الرئيس ترامب خضع لاختبار للكشف عن كوفيد-19 والذي أثبت أنه لم يعد يشكل "خطرا لنقل العدوى لآخرين".

وظهر ترامب في أول مناسبة عامة السبت منذ عودته إلى البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بعد بقائه بالمستشفى ثلاثة أيام للعلاج من فيروس كورونا.