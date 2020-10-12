ونشرت صحيفة الحزب، رودونغ سينمون ، صورة لكيم وقد أحاط به كبار مساعديه وهو يلوح للجماهير.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن كيم قوبل بهتافات صاخبة عندما دخل يوم الأحد لحضور حفل الألعاب الجماعية والأداء الفني.

وجاء هذا الحفل بعد يوم من عرض عسكري ليلي غير مسبوق استعرضت فيه كوريا الشمالية مجموعة كبيرة بشكل غير عادي من الأسلحة الجديدة.

ونظم حفل الألعاب الجماعية هذا العام على الرغم من القيود الصارمة المفروضة على الحدود وإجراءات العزل الصحي المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويقول محللون إن ذلك سيكون مدمرا للدولة المعزولة اقتصاديا وسياسيا والتي لم تعلن بعد أي حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 .

ولم يكن كيم والوفد الرسمي المرافق له يضعون كمامات في الصورة التي نشرتها صحيفة رودونغ سينمون لحفل الأحد.