وهاجم أوغلو دعوة الرئيس التركي للشعب للصبر على المصائب والصعوبات والفقر، قائلا إن "الأمة ستصبر ولكن على أي مصيبة؟. من هم المتسببون بهذه المصيبة؟. إن كان أردوغان يقصد الصبر على الفقر والبطالة والتضخم والفساد والظلم، فعلينا أن نتساءل عن السبب في كل ذلك".

وأضاف رئيس حزب المستقبل خلال مؤتمر لحزبه في مدينة مرسين جنوب تركيا قائلا: "أنتم المصيبة. إن أكبر مصيبة حلّت على هذا الشعب هو النظام الذي حوّل البلاد إلى شركة عائلية كارثية"، حسبما نقل موقع صحيفة "زمان" التركية.

وتطرق أوغلو لسياسة أردوغان القائمة على استغلال الوضع السياسي في البلاد، مشيرا إلى أنه اضطر للتحالف مع حزب قومي وآخر يساري من أجل البقاء في السلطة، في إشارة إلى حزبي "الحركة القومية" بقيادة دولت بهجلي، و"حزب الوطن" بقيادة دوغو برينجك.

واتهم أوغلو أردوغان بالتحالف مع رموز أساسية من قادة انقلاب 28 فبراير 1997، قائلا: "إنه يضع العراقيل أمامنا. أردوغان ترك أصدقاءه الذين كافحوا وناضلوا معه في مقابل رموز تركيا القديمة، ويحاول أن يعيقنا نحن الآن. جعل يمينه بهجلي الذي كان أحد شركاء انقلاب 1997، وعلى يساره برينجك، وقال إن انقلاب 1997 لا يزال مستمرا".