وكانت الحافلة السياحية تقل 65 راكبا، عندما عبرت مسار السكة الحديد أثناء هطول الأمطار في تشاتشيونغساو، على بعد 80 كيلومترا شرقي العاصمة بانكوك، حيث صدم القطار المركبة.

وقال رئيس المنطقة، براتوينغ يوكاسيم، لقناة "بي بي إس" التلفزيونية التايلاندية إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وإشار براتوينغ يوكاسيم إلى أن الأحوال الجوية الماطرة قد تكون سببا في الحادث، وأوضح قائلا "كانت السماء تمطر، وربما لم ير السائق القطار".

وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادث.