وبعد عدة ساعات، كان هناك حوالي 575 ألف عميل في جميع أنحاء لويزيانا بدون كهرباء، بانخفاض عن 600 ألف تقريبا، وفقا لموقع (باور أوتيدج دوت يو.إس) على الإنترنت والذي يتتبع انقطاعات الكهرباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووصل دلتا إلى اليابسة كإعصار من الفئة الثانية مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 161 كيلومترا في الساعة الجمعة، بالقرب من بلدة كريول، لكن هدأت قوته بحلول السبت.

وزاد الإعصار دلتا من حجم الأضرار التي سببها بالفعل الإعصار لورا الأكثر قوة والذي وصل إلى الشاطئ في هذه المنطقة في أواخر أغسطس.