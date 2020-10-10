والتجمع الذي سيعقد في مدينة سانفورد بولاية فلوريدا، يأتي بعد 12 يوما على إعلان إصابة ترامب بـ"كوفيد 19".

وذكرت الحملة أن ترامب سيلقي كلمة في مطار أورلاندو سانفورد الدولي.

وأكد الرئيس الأميركي مرارا خلال فترة تعافيه، أنه ينتظر بفارغ الصبر أن يخوض مجددا حملته الانتخابية ميدانيا تمهيدا للانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، في وقت كان طبيبه قال إن الرئيس يمكنه استئناف أنشطته العامة "بلا مخاطر" بدءا من السبت.