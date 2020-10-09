وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي: "ستدرك الأجيال القادمة حجمها وكامل أبعادها الإيجابية"، في إشارة إلى معاهدة السلام مع الإمارات واتفاق تأييد السلام مع البحرين.

وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الوزراء الإسرائيلي على تحقيق اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين.

وأطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي نظيره الإثيوبي على اعتزامه جلب حوالي 2000 من أبناء الفلاشا الموجودين في أديس أبابا وغوندار، التزاما بمواصلة قدوم اليهود إلى إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إنه لا يعارض ذلك، وإن هذا يمثل العلاقات المميزة التي تسود بين الشعبين.

كما بحث رئيسا الوزراء إمكانية تعميق التعاون الزراعي بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية إلى إثيوبيا.