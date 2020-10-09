وقال الطبيب شون كونلي في بيان للبيت الأبيض، الخميس، إن ترامب "أكمل علاجه واستجاب له من دون آثار جانبية"، وإن "يوم السبت سيكون العاشر منذ تشخيص إصابته"، متوقعا "عودته بشكل آمن لأنشطته العامة بحلول هذا الوقت".

وأمضى ترامب 3 أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثنين.

وتابع كونلي ان الرئيس "استجاب بشكل عام على نحو جيد جدا للعلاج"، مشيرا إلى أنه منذ خروجه من المستشفى "ظلت فحوصه الطبية مستقرة، ولا تظهر أي مؤشر على أن المرض يتقدم".

وظهرت انعكاسات سياسية لإصابة ترامب بفيروس كورونا، لا سيما بسبب تزامنها مع المناظرات التي تسبق انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

والخميس أعلنت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، أنها ستقدم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة ترامب على قيادة الولايات المتحدة.