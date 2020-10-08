وأوضح بنس في مناظرته مع السيناتورة كامالا هاريس، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات جو بايدن ينوي رفع الضرائب بعد فوزه بالرئاسة.

واعتبر نائب الرئيس الأميركي أن الحديث عن تهرب ترامب من الضرائب غير صحيح، في إشارة إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن دفع الرئيس 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفيدرالية في 2016، وهو العام الذي فاز فيه بالرئاسة.



وأضاف بنس أن نظام "أوباما كير" كان بمثابة كارثة للشعب الأميركي.

من جانبها قالت هاريس إن بايدن لن يرفع الضرائب على من لا يتخطى راتبه 400 ألف دولار، مضيفة أن ترامب مسؤول عن ما وصفته بكساد الاقتصاد الأميركي.

وتطرقت هاريس للحرب التجارية مع الصين، حيث قالت إن ترامب قد خسرها، مشيرة إلى أن هذه الحرب أسفرت عن خسارة أكثر من 300 ألف وظيفة في أميركا.

وخلافا للمناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن التي جرت الأسبوع الماضي وسادتها الفوضى ومقاطعة الواحد للآخر مرارا، فقد بدت المناظرة بين بنس وهاريس أكثر هدوءا.

وعلى الرغم من أن نائب الرئيس الجمهوري والسيناتورة الديموقراطية قاطعا بعضهما البعض أحيانا أثناء المناظرة، إلا أنهما تبادلا مرارا عبارات الشكر والاحترام وكان الواحد منهما منصتا للآخر في معظم الوقت.