وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: "الجديد في الأمر هو وجود تدخل عسكري لـتركيا، مما قد يؤدي إلى تأجيج تدويل الصراع"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح لودريان أن فرنسا تضغط لإجراء محادثات بشأن ناغورني كاراباخ خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن محادثات ستعقد في جنيف، الخميس، وموسكو، الاثنين، في محاولة لإقناع الأطراف المتحاربة في الإقليم، بالموافقة على التفاوض لوقف إطلاق النار.

كما نوه إلى أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، ستجري هذه المحادثات لـ"بدء حوار من دون شروط مسبقة".

ويشهد إقليم ناغورني كاراباخ، وهو جيب انفصالي أرمني داخل أذربيجان، مجاور لإيران، قتالا عنيفا بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بما وصفه نشر "مقاتلين سوريين من جماعات جهادية" في ناغورني كاراباخ ممن مروا، وفق الاستخبارات الفرنسية، عبر غازي عنتاب (تركيا). ولم ترد أنقره علنا على هذه الاتهامات.

وأسف وزير الخارجية الفرنسي لـ"وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين من أجل تحقيق تقدم طفيف في الأراضي من جانب أذربيجان، بما أن أذربيجان هي التي بدأت النزاع".