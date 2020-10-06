وغرد ترامب على حسابه بتويتر "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة".

وأضاف الرئيس الأميركي قائلا إنه على ما يرام، في أعقاب أول ليلة له في البيت الأبيض بعد أن دخل المستشفى للعلاج من كوفيد-19.

وغادر ترامب المستشفى، الاثنين، بعد علاجه من فيروس كرورونا المستجد.

وفور خروجه من المستشفى، قال: "أشعر بتحسن كبير. لا تخافوا من فيروس كورونا ولا تجعلوه يسيطر على حياتكم".

وأبرز الرئيس الأميركي أنه جرى، تحت إدارة ترامب "تطوير أدوية ومعرفة عظيمة"، وقال: "أنا بأفضل حال على ما كنت عليه قبل 20 عاما!".

بدوره، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه مستعد للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع ترامب، إذ قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمنا.