وقال المصدر إن الإفراج يأتي في إطار مفاوضات تجري من أجل إطلاق سراح مالي وفرنسية يحتجزهما الإرهابيون، على ما أفادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات.

وذكر أحد المسؤولين المشرفين على الوساطة أنه "في سياق المفاوضات من أجل التوصل إلى إطلاق سراح سومايلا سيسيه وصوفي بيترونين، تم الإفراج عن أكثر من مئة أسير من الإرهابيين في عطلة نهاية الأسبوع على الأراضي المالية".

وكان زعيم المعارضة في مالي سومايلا سيسي اختطف أثناء مشاركته في جولة انتخابية، في عملية غير مسبوقة تطال شخصية سياسية بهذا المستوى الرفيع.

أما صوفي بيترونين فهي رهينة فرنسية في عقدها السابع، اختطفت في مالي في ديسمبر 2016.