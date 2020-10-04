وكتب ماكونيل على تويتر "أجريت للتو مكالمة أخرى مفيدة مع الرئيس . يبدو بخير ويقول إنه يشعر بأنه على ما يرام"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف: "تحدثنا عن شؤون الناس ومحاربة الوباء والتصديق على تعيين القاضية ( إيمي كوني ) باريت، وتعزيز الاقتصاد للأسر الأميركية".

وقال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، في وقت سابق السبت، إن ترامب "يبلي بلاء حسنا" وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.

وأبلغ ميدوز الصحفيين "الرئيس يبلي بلاء حسناً، يتحرك وليس طريح الفراش ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".

وأضاف ميدوز "الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية. التقيت به مرات عدة اليوم في أمور متنوعة".

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأميركي بشأن حالته الصحية بعدما أصيب بفيروس كورونا، ودخل إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري في ولاية ماريلاند.

وأشاد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بالطاقم الطبي في المستشفى، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر بشكل جيد".

ووصف ترامب الطاقم الطبي بالرائع، مشيرا إلى "كل الأطباء والممرضين في مستشفى ولتر ريد المذهل فضلا عن مؤسسات أخرى التحقت بهم".

وقال ترامب إن تقدما هائلا جرى إحرازه خلال الأشهر الستة الأخيرة من التصدي لوباء كورونا.

ووصل ترامب إلى مستشفى "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.