وأبلغ ميدوز الصحفيين "الرئيس يبلي بلاء حسناً، يتحرك وليس طريح الفراش ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".

وأضاف ميدوز "الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية. التقيت به مرات عدة اليوم في أمور متنوعة".

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأميركي بشأن حالته الصحية بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد ودخل إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري في ولاية ماريلاند.

وأشاد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بالطاقم الطبي في المستشفى، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر بشكل جيد".

ووصف ترامب الطاقم الطبي بالرائع، مشيرا إلى "كل الأطباء والممرضين في مستشفى ولتر ريد المذهل فضلا عن مؤسسات أخرى التحقت بهم".

وقال ترامب إن تقدما هائلا جرى إحرازه خلال الأشهر الستة الأخيرة من التصدي لوباء كورونا المستجد.

ووصل ترامب إلى مستشفى "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

وتعليقا على الوضعي الصحي للرئيس الأميركي، قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إن ترامب ليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي السياق، ذكرت مصادر إعلام أميركية أن الرئيس ترامب حصل على أكسيجين إضافي الجمعة في البيت الأبيض قبل المغادرة إلى مستشفى والتر ريد.