وأغلب المصابين إن لم يكن كلهم، كانوا من الحاضرين لحفل ترشيح باريت إيمي كوني باريت لشغل مقعد شاغر في المحكمة العليا، حيث بدأ المشرعون الجمهوريون في مقر الكونغرس عقد اجتماعات مع القاضية.

وقال السيناتور توم تيليس في بيان: "على مدار الأشهر القليلة الماضية خضعت لاختبارات روتينية للكشف عن كوفيد 19، بما في ذلك الاختبار السلبي يوم السبت الماضي، ولكن الليلة جاءت نتيجة الاختبار السريع إيجابية".

وأضاف: "سأتبع توصيات طبيبي وسأعزل نفسي في المنزل لمدة 10 أيام وإخطار أولئك الذين كنت على اتصال وثيق بهم.. لحسن الحظ، ليس لدي أي أعراض وأشعر أنني بحالة جيدة".

من جهة أخرى، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي أنه يتعين على الأعضاء والموظفين وضع الكمامات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت في كلمة لها أنه سيتم السماح للأعضاء برفع الكمامات عند مخاطبة المجلس.

وعقب إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس كورونا، ذكرت مصادر داخل البيت الأبيض أنه تم إرسال بريد إلكتروني داخلي، يطلب فيه من جميع الموظفين، البدء في ارتداء الأقنعة الواقية بالمناطق العامة بالبيت الأبيض.