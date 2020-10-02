وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه تم وضع نظام لتعقب المخالطين في البيت الأبيض، على الفور، بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وقالت مكيناني إن " ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر.. هو يريد التحدث إلى الشعب الأميركي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا".

وأضافت أن "ترامب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، وفي غضون ساعة، كشفنا تلك المعلومات للشعب الأميركي".

وتابعت: "على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية".

وذكرت مكيناني: "يمكن القول إنكم سترون الرئيس وتسمعون منه مع مضيه في جدول أعماله.. نبحث عددا من الوسائل المختلفة لفعل ذلك، لكنه يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي".

وأشارت إلى أن جميع الأحداث المخطط لها للرئيس تم تأجيلها، أو سيتم القيام بها عن طريق الإنترنت.

وفي بيان له، قال مدير حملة ترامب، بيل ستيبين، إن نائب الرئيس مايك بنس الذي أظهرت اختباراته أنه غير مصاب بفيروس كورونا، سيستأنف الحملة وفق ما كان مخططا لها.

وأضاف مدير حملة ترامب أنه تم تأجيل الفعاليات التي تم الإعلان عنها مسبقا والتي تشمل أفراد العائلة الأولى مؤقتا.