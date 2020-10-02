وقال ولي عهد أبوظبي على حسابه بتويتر: "تمنياتنا الصادقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد قائلا: "بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة "كورونا".

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا على لسان كبير موظفيه، قال فيه إن الرئيس ترامب يعاني من أعراض خفيفة، لكن معنوياته جيدة، معربا عن تفاؤله حيال شفاء ترامب العاجل.

وأوضح كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة، لكن معنوياته جيدة، معربا عن تفاؤله حيال شفاء ترامب العاجل.

وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن ترامب ليس عاجزا عن أداء مهامه، بل يقوم بكل مسؤولياته.

من جانبها، قالت ميلانيا ترامب: "أعاني من أعراض خفيفة من فيروس كورونا وأشعر أني على ما يرام وأتطلع للتعافي سريعا".

وكان ترامب قد أعلن أنه سيدخل مع زوجته ميلانيا في الحجر الصحي بالبيت الأبيض بعد إصابتهما بـفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، الذي تحول إلى جائحة عالمية.