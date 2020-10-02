ونقل الكرملين عن بوتن قوله في الرسالة: "أنا مقتنع بأن حيويتك وتفاؤلك ومعنوياتك العالية ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير".

وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تمنى في وقت سابق لترامب "الشفاء التام والسريع".

وقال بيسكوف إن بوتن يدرس ما إذا كان سيتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعدما أعلنت روسيا في أغسطس أنها طورت لقاحا اسمه "سبوتنيك في" تيمنا بالقمر الاصطناعي التاريخي الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.

وأضاف "عندما يقدم على ذلك سنعلن الأمر".

وأعلنت روسيا تطوير أول لقاح لفيروس كورونا في العالم رغم أنه ما زال قيد تجارب سريرية واسعة النطاق، ويثير تشكيكا في العالم.

وأعلن عدد من الشخصيات البارزة تلقي اللقاح، وبينهم وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ورئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين.

وفي خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة الشهر الماضي، عرض بوتن تلقيح العاملين في المنظمة الدولية مجانا.

وقال في وقت سابق إن إحدى ابنتيه حصلت على اللقاح.

يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال ترامب إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.