وأضافت في مؤتمر صحفي "نريد علاقة إيجابية وبناءة مع تركيا وهذا سيكون أيضا في مصلحة أنقرة كثيرا".

وقالت "لكن (هذه العلاقة) لن تنجح إلا إذا توقفت الاستفزازات والضغوط. لذلك نتوقع أن تمتنع تركيا من الآن فصاعدا عن الإجراءات أحادية الجانب. وفي حالة تكرار مثل هذه الأفعال من قبل أنقرة فسوف يستخدم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل والخيارات المتاحة له".

من جهة أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تركيا نقلت 300 مقاتل من الجماعات الإرهابية في سوريا إلى أذربيجان عبر مدينة غازي عنتاب، داعياً حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة تصرّفات أنقرة العضو في الحلف.

وقال ماكرون للصحافة خلال قمة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل "لقد تم تجاوز خط أحمر. أقول إنّ هذا غير مقبول، وأدعو جميع الشركاء في الناتو" إلى أن يُواجهوا سلوك دولة عضو في الحلف.

وأكد ماكرون أنه سيتواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليطلب منه تقديم تفسيرات لقضية إرسال مقاتلين سوريين إلى أذربيجان، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن واتفقا في وجهتي نظرنا بشأن أزمة أذربيجان وأرمينيا.