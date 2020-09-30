وكان هذا السؤال الأخير الذي طرح في المناظرة التلفزيونية الأولى التي جمعت المرشحين، وشهدت تلاسنا عنيفا وإهانات شخصية خرجت عن الموضوعات المحددة سلفا، مما دفع المذيع إلى مقاطعة الاثنين أكثر من مرة.

وقال جو بايدن: "سأقبل" نتيجة الانتخابات، مضيفاً: "إذا لم يكن (الفائز) أنا، سأعترف بالنتيجة"، وفق "فرانس برس". ووعد في الوقت نفسه بأنه إذا ما فاز بالانتخابات فسيكون "رئيساً للديمقراطيين وللجمهوريين" على حد سواء.

من جهته، لم يجب ترامب عن السؤال الختامي الذي طرحه المذيع كريس والاس، مكررا القول بأن الانتخابات ستشوبها عمليات تزوير واسعة النطاق بسبب التصويت عبر البريد.

وقال ترامب: "ستحدث عمليات تزوير بشكل لم تروا مثيلاً له من قبل"، مضيفا: "قد لا نعرف (نتيجة الانتخابات) قبل أشهر".

وكان ترامب قد أدلى قبل أيام بتصريح رفضه فيه التعهد بـ"تسليم السلطة سلميا" في حال خسارته، متحدثا عن أن التصويت عبر البريد لن يكون آمنا.

لكن قادة في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب سارعوا إلى النأي بأنفسهم عن هذا التصريح، وتعهدوا بانتقال "سلس" للسلطة في الولايات المتحدة.