وبدأت المناظرة بسؤال عن تعيين ترامب لقاضية المحكمة العليا قبيل الانتخابات، حيث اختلف المرشحان على قرار الرئيس الأميركي، لكن جو بايدن تطرق إلى برنامج الرعاية الصحية، وهو ما دفع ترامب إلى مقاطعته.

وحين بدأ بايدن بالرد مدافعا عن برنامج سلفة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وجه ترامب "ضربته الأولى" مشيرا إلى أن المعسكر الديمقراطي، وربما الرئيس السابق، يسيطر على بايدن.

وسرعان ما قاطع المرشحين بعضهما البعض، ليتدخل منظم المناظرة مشيرا إلى أنه من يدير المناظرة.

وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن مساء الثلاثاء في كليفلاند بولاية أوهايو أول مناظرة تلفزيونية بينهما، في حدث يتطلّع إليه عشرات ملايين الأميركيين، قبل 35 يوماً من الاستحقاق الرئاسي.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتّبع بسبب كوفيد-19، لم يتصافح الرجلان عند وصولهما إلى منصة المناظرة، بل توجه كل منهما إلى مكانه.