كما أوضح بومبيو، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى اليونان، أن الولايات المتحدة "تدعم بقوة" الحوار بين اليونان وتركيا، مع احتدام التوترات في المنطقة حول موارد الطاقة.

واتفقت اليونان وتركيا، البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي اللذان يختلفان حول مجموعة من القضايا، على استئناف المحادثات الاستكشافية حول مطالب السيادة البحرية المتعارضة بينهما، بعد أسابيع من القلق والتوتر.

وقال بومبيو: "يحدونا الأمل في أن تتواصل هذه المحادثات بطريقة جادة".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تطوير التعاون العسكري مع اليونان، مشددا على أن "العلاقات الأميركية اليونانية قوية جدا".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن أمله في "تعزيز العلاقات الراسخة بين أثينا وواشنطن".

وانتقد ميتسوتاكيس "أنشطة تركيا الاستفزازية" في شرق البحر المتوسط​​، مضيفا أن "التصرفات التركية تتعارض مع القيم الغربية".

وقال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده "تعارض الإجراءات الأحادية الجانب"، لكنه أضاف أنه متفائل بأن" وقت الدبلوماسية قد حان ".

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية الأميركي طرفي النزاع في ناغورني قره باغ، إلى "وقف أعمال العنف" والعودة إلى المفاوضات "بأسرع وقت".

وأضاف: "على طرفي النزاع وقف أعمال العنف والعمل إلى جانب مجموعة مينسك (...) من أجل استئناف المفاوضات بالغة الأهمية بأسرع وقت".