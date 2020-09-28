وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى تسجيل 82,170 إصابة جديدة بـفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى 6,074,703 إصابة، لتظل ثاني أكثر الدول من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 7.1 ملايين إصابة.

كذلك سجلت الهند 1039 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 95,542 وفاة، وبذلك تحتل المركز الثالث عالميا من حيث الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

يأتي هذا في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات في مختلف أنحاء العالم المليون حالة وفاة.

وتسجّل الهند يوميا ما بين 80 و90 ألف إصابة منذ بدأت الإعلان عن أكبر ارتفاع في الحصيلة اليومية منذ أواخر أغسطس الماضي.

وضرب الفيروس في البداية المدن الأكبر بما فيها بومباي، التي تعد مركزا ماليا، والعاصمة نيودلهي، لكنه تفشى لاحقا في المناطق الريفية حيث أنظمة الرعاية الصحية متهالكة، بحسب ما أفادت فرانس برس.

وعلى الرغم من تواصل تفشي المرض، يستبعد بأن تعيد الحكومة فرض الإغلاق الذي رفعته تدريجيا، بعدما أثرت القيود سلبا على الاقتصاد وحرمت الملايين من مصادر رزقهم.

وأعيد فتح بعض المدارس بينما سمح للقطارات والرحلات الداخلية والأسواق والمطاعم باستئناف أعمالها شرط الالتزام بالقيود الصحية.