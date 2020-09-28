واتهم حسن روحاني، السبت، الولايات المتحدة "بالتوحش" بعد أن فرضت عقوبات جديدة على بلاده، مشيرا إلى إنها تسببت في خسارة نحو 150 مليار دولار.

وقال روحاني بانفعال وغضب، في تصريحات نقلها التلفزيون: "بعقوباتهم غير القانونية وغير الإنسانية وأفعالهم الإرهابية كبد الأميركيون الشعب الإيراني 150 مليار دولار من الخسائر"، دون أن يفصح عن التفاصيل.

وأضاف روحاني قائلا: "لم نر من قبل مثل هذه الدرجة من التوحش"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأشار الرئيس الإيراين إلى أن الوجهة التي ينبغي أن تنهال عليها لعنات الإيرانيين ومشاعر الكراهية هي البيت الأبيض.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته الإدارة السابقة في البيت الأبيض وقوى عالمية أخرى مع إيران، في مايو عام 2018 ومعاودته فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق.

وردا على ذلك، تخطت إيران بالتدريج الحدود المنصوص عليها في الاتفاق وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما شمل حجم مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب ومستويات النقاء المسموح بها في تخصيب اليورانيوم طبقا للاتفاق.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة الاثنين الماضي على وزارة الدفاع الإيرانية وجهات أخرى ضالعة في برنامج إيران النووي وبرنامجها للتسلح.

وأدرجت الولايات المتحدة يوم الخميس عدة مسؤولين وكيانات إيرانية في قائمة سوداء بدعوى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشملت العقوبات قاضيا قالت واشنطن إنه شارك في صدور حكم بالإعدام على مصارع إيراني.