وفي هذا السباق يبرز نوعان من المقاتلات، إحداهما المقاتلة الأميركية إف 35، والأخرى المقاتلة الروسية "سو" أو سوخوي 35.

وفيما يلي مقارنة مركزة بين المقاتلتين الأشهر وربما الأخطر في العالم.

التصنيع..

بالحديث عن الطائرة المقاتلة إف 35، فقد طورتها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، أما سو 35 فهي من تصميم شركة "سوخوي" الروسية.

الجيل الخامس..

تعتبر إف 35 من مقاتلات الجيل الخامس المتطور، أما سو 35 فهي من مقاتلات الجيل الرابع ونصف، وتمتلك بعض تكنولوجيا الجيل الخامس.

المقاعد..

تشترك كلا الطائرتين في أن كل منها من الطائرات المقاتلة أحادية المقعد.

المحرك..

المقاتلة إف 35 "أحادية المحرك"، وفي المقابل فإن سو 35 "ثنائية المحرك".

الإقلاع والهبوط..

تمتاز إف 35 بقدرتها على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، حيث لا تحتاج إلى مدرج، بينما تحتاج سو 35 إلى مدرج للإقلاع والهبوط.

السرعة..

تبلغ سرعة إف 35 القصوى 1975 كم/الساعة، وفي المقابل تبلغ السرعة القصوى لسو 35 2778 كم/الساعة.

المناورة والأسلحة..

تمتلك المقاتلتان قدرة فائقة على المناورة، كما يمكن تزويدهما بأنواع عدة من الأسلحة، والصواريخ "جو- جو".

مزايا أخرى..

المقاتلة الأميركية إف 35 مزودة بنظام ذكاء اصطناعي، يقوم بتحديد كل ما يحيط بالطائرة من أهداف، كذلك تتمتع بالقدرة على الاختفاء عن أجهزة الرادار والتشويش عليها، وتفادي المضادات الأرضية.

وفي المقابل نجد أن سو 35 تمتلك 12 نقطة لتحديد الأهداف من مسافات تصل إلى400 كم، كما تمتاز بالقدرة على الاختفاء عن شاشات الرادار.

وهكذا يتضح أن إف 35 وسو 35 مقاتلتان من نوع خاص، مما جعل جيوش العالم تتسابق للفوز بإحداهما وضمها إلى أسطولها الجوي.