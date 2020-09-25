وقال رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس إن الهجوم وقع بسكين.

وأضافت مصادرنا أن قوات الأمن تطارد شخصين يشتبه في ضلوعهما في الحادث، ونجحت بالفعل في اعتقال أحدهما على درج مبنى أوبرا الباستيل.

وبعدما أفادت الشرطة في مرحلة أولى عن مشتبه بهما اثنين فارين، أوضح مركز شرطة أن شخصا منفردا نفذ الاعتداء.

وعثرت القوات في موقع الحادث على طرد مشبوه، لكن مصادر بالشرطة قالت إنه "لا أثر لمواد ناسفة في اللفافة المريبة".

وانتشرت قوات الأمن في الشوارع المحيطة بمكان وقوع الجريمة، وأقامت حولها طوقا مشددا.

وقال مسؤول في بلدية المدينة إن المدارس في المناطق المحيطة بموقع الهجوم لم تسمح للطلاب بالانصراف.

وشهد مقر صحيفة "شارلي إبدو" في يناير 2015، هجوما إرهابيا قاده ملثمون، وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين، معظمهم من فريق التحرير.

ويأتي حادث الطعن الجديد بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الأول على مقر "شارلي إبدو".