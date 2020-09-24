واتهمت الدعوى المرفوعة في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن ضد دونالد ترامب وشقيقته ماريان ترامب باري وورثة شقيقه روبرت ترامب، الذي توفي في أغسطس، المدعى بحقهم "بالاحتيال الواسع النطاق" والتآمر.

وتعيد الشكوى بعض المزاعم التي أوردتها ماري ترامب في كتابها الأخير "أكثر من اللازم وغير كاف: كيف أنجبت عائلتي أخطر رجل في العالم".

واتهمت ماري ترامب الرئيس والمدعى عليهم الآخرين بالتحرك من أجل "الضغط" عليها أثناء مناورتهم للسيطرة على تركة جدها فريد ترامب، والد دونالد ترامب، الذي توفي عام 1999.

وجاء في الشكوى "لم يكن الاحتيال مجرد عمل عائلي .. لقد كان أسلوب حياة".

وفي بيان قدمه محاميها، قالت ماري ترامب إن المدعى عليهم "خدعوني بالعمل سويا سرا لسرقة (أموالي)، من خلال سلسلة أكاذيب عن قيمة ما ورثته، وخداعي للتخلي عن كل شيء مقابل القليل من قيمة ميراثي الحقيقية".