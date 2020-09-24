وقال ترامب، الجمهوري، للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كان سيلتزم بانتقال سلمي للسلطة "سنرى ما سيحدث".

وسعى الرئيس مرارا للتشكيك في شرعية الانتخابات بسبب مخاوفه بشأن التصويت عبر البريد الذي شجع عليه الديمقراطيون خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان قد عبر الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن الأمر سينتهي بانتخابات 2020 الرئاسية في المحكمة العليا مضيفا أنه يعتقد بأن هذا هو سبب أهمية وجود تسعة قضاة.

وقال ترامب، متحدثا في البيت الأبيض، إن السناتور لينزي غراهام، الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لن يضطر حتى إلى عقد جلسة استماع لمرشح المحكمة العليا وأن العملية ستتم بسرعة.

ويأتي ذلك بعد وفاة القاضية الليبرالية بالمحكمة روث بادر غينسبورغ يوم الجمعة.