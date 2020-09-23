ونقلت رويترز عن المصدر في الشرطة الفرنسية قوله إن تم إخلاء برجل إيفل من الزائرين، غير أنه لم يؤكد ما إذا كان الإخلاء جاء عقب تهديد بوجود قنبلة، كما أفادت بعض وسائل الإعلام.

وأفادت مراسلتنا في باريس، في وقت لاحق بأنه تم رفع الطوق الأمني حول البرج بعد إغلاقه للاشتباه بوجود قنبلة.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إنه تمت عملية إخلاء للبرج تمت عقب مكالمة واردة من شخص بالشرطة أبلغ فيها عن وجود قنبلة داخل المعلم الفرنسي الشهير، كما أفادت رويترز.

ولم يصدر على الفور أي تأكيد أو نفي رسمي عن وجود القنبلة داخل البرج، الذي يطلق عليه مسمى "المرأة الحديدية"، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وقبل رفع الطوق الأمني شوهد رجال شرطة مسلحون وهم يطوقون المعلم السياحي ويغلقون الطرق المؤدية إليه، كما أشارت وسائل إعلام إلى أن خبراء المتفجرات توجهوا إلى البرج بحثا عن القنبلة، ولكنها لم تشر إلى ما إذا كانوا قد عثروا على أي شيء.