وانتخب سوغا رئيسا جديدا للوزراء في اليابان الأربعاء الماضي، خلفا لشينزو آبي، الذي استقال من منصبه لاعتلال صحته بعد قرابة ثماني سنوات قضاها في الحكم.

وقال سوغا للصحفيين: "أخبرته (ترامب) أن التحالف الياباني الأميركي أساس السلام والاستقرار الإقليميين"، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، الاثنين.

وتابع سوغا: "اتفقنا على مواصلة التنسيق عن كثب". وذكر سوغا أن ترامب قال أيضا إنه يريد زيادة تطوير التحالف بين البلدين.

وقال إن الزعيمين اتفقا على التعاون لمكافحة فيروس كورونا، والتهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن الزعيمين تعهدا، خلال مكالمتهما التي استمرت 25 دقيقة، بالتعاون في تطوير لقاحات لفيروس كورونا، فضلا عن التحدث عن مخاوفهما الأمنية الإقليمية.

واشتهر سوغا ببراعته السياسية في القضايا الداخلية، ولم يسافر كثيرا إلى الخارج، ومهاراته الدبلوماسية غير معروفة إلى حد كبير، رغم ذلك يتوقع أن يسير على خطى آبي.

ويرث سوغا مجموعة من التحديات الدولية التي تتضمن موازنة العلاقات مع الصين في مواجهة النزاع الأميركي الصيني المستمر حول التجارة وغيرها من القضايا.

وقال سوغا إن ترامب أخبره أنه يمكنه الاتصال به في أي وقت إذا حدث شيء ما. وأضاف: "اكتسبت الثقة الآن، وآمل في إجراء محادثات هاتفية مع قادة آخرين لشرح موقف اليابان وتعميق التفاهم والتعاون المتبادلين".