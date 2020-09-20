ونوه المسؤول إلى أن إيران وكوريا الشمالية "استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى".

وقال المسؤول الأميركي، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات، الاثنين، على أكثر من 24 شخصا وكيانا، شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وتابع: "(الرئيس الأميركي دونالد) ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا يوم الاثنين، يسمح لأميركا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران".