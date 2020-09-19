ويؤثر الحظر، الذي تم الإعلان عنه الجمعة، على التنزيلات والتحديثات الجديدة فقط وجاء أقل عمومية مما كان متوقعا، خصوصا بالنسبة لتطبيق تيك توك الأمر الذي يتيح للمجموعة المالكة بايت دانس فرصة لإبرام اتفاق حول مصير عملياتها في الولايات المتحدة.

ويواجه وي تشات، وهو تطبيق شامل للرسائل والتواصل الاجتماعي والدفع الإلكتروني، قيودا أشد صرامة اعتبارا من يوم الأحد.

لكن مستخدمي تيك توك الحاليين لن يشهدوا تغييرات تذكر حتى 12 نوفمبر عندما يتم تطبيق حظر على بعض المعاملات الفنية، وهو ما وصفه تيك توك بأنه يرقى لأن يكون حظرا فعالا.

وقالت الشركة في بيان "نختلف مع قرار وزارة التجارة، ونشعر بالإحباط لأنه يقف حاجزا يمنع عمليات تنزيل التطبيق الجديدة اعتبارا من يوم الأحد، ويحظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة اعتبارا من 12 نوفمبر".

وقال وزير التجارة ويلبر روس لشبكة فوكس بيزنس إن "تيك توك الأساسي سيبقى كما هو حتى 12 نوفمبر".

ولا يزال من الممكن أن يلغي ترامب حظر التنزيلات الجديدة لتيك توك، قبل بدء تطبيقه إذا أبرمت بايت دانس اتفاقا مع أوراكل يبدد المخاوف بشأن أمن بيانات مستخدميه.