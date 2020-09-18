وقال بيزلي الخميس أمام مجلس الأمن الدولي، إن نحو 270 مليون شخص على مستوى العالم على شفا المجاعة، وإن برنامج الأغذية يأمل في مساعدة 138 مليونا هذا العام.

وأضاف "نحتاج إلى 4.9 مليار دولار لعام واحد لإطعام كل الثلاثين مليونا الذين سيموتون ما لم يحصلوا على مساعدة من برنامج الأغذية العالمي".

وأشار إلى أن هناك حوالي 2000 ملياردير تبلغ قيمة ثرواتهم الصافية ثمانية تريليونات دولار، وإلى تحقيق البعض مليارات خلال جائحة كورونا.

وأضاف بيزلي، الحاكم السابق لولاية ساوث كارولاينا الأميركية: "لا أعترض على جني المال، لكن الانسانية تواجه أشد أزمة"، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع قائلا: "حان الوقت لأن ينهض من يملكون الأكثر لمساعدة من يملكون الأقل في هذا الوقت الاستثنائي من تاريخ العالم. العالم في حاجة إليكم الآن وحان الوقت لفعل الشيء الصحيح".

وقفزت ثروات مليارديرات أميركا المجمعة أكثر من 19 في المئة أو بنصف تريليون دولار منذ ظهور فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لتقرير نشره معهد دراسات السياسات في يونيو.

وفي خلال 11 أسبوعا منذ 18 مارس عندما بدأت عمليات الإغلاق والعزل العام في بعض الولايات الأميركية، تضخمت ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" بنحو 36.2 مليار دولار، كما ارتفعت ثروة مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" بنحو 30.1 مليار دولار، وزاد صافي ثروة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" 14.1 مليار دولار.