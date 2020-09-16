وتسببت ألسنة اللهب في تصاعد سحب ضخمة من الدخان في المدينة الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأدت الانفجارات إلى اشتعال الحريق بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. وذكرت خدمة الإطفاء على تويتر أنه تمت السيطرة على الحريق صباح الأربعاء بعد تدخل 16 فريق إطفاء. ولم يتضح بعد سبب الانفجارات.

لكن شبكة "راي نيوز" الإخبارية المحلية، ذكرت أنه من المرجح أن تكون سوائل قابلة للاشتعال قد تم تخزينها في مستودعات في المنطقة، مشيرة إلى وجود شركة قريبة تنتج النيتروجين السائل، فضلا عن محطة للطاقة ومصنع لغاز الميثان.

وانتشرت رائحة الدخان في مدينة أنكونا عاصمة منطقة ماركي، مما دفع المجلس المحلي إلى اتخاذ قرار "بإغلاق جميع المدارس والجامعة والحدائق والمرافق الرياضية في الهواء الطلق مؤقتا".