وذكر مراسلنا في العاصمة الهندية، نيودلهي، الثلاثاء بأنه تم تسجيل 83 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات نحو 4 ملايين و900 ألف إصابة.

وأضاف مراسلنا نقلا عن أرقام وزارة الصحة الهندية، بأن البلاد سجلت 1054 حالة وفاة جديدة، لتتجاوز حصيلة الوفيات 80 ألفا.

وحلت الهند في الأسابيع الأخيرة بالمرتبة الثانية عالميا من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة، والثالثة من ناحية حصيلة الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ولم تكف الأرقام في الهند عن الارتفاع منذ تسجيل أولى الإصابات في مطلع مارس الماضي.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1407 إصابات، ليصل الإجمالي إلى 261762.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9362 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، وفق "رويترز".

لكن منحى الإصابات والوفيات في ألمانيا يظهر ارتفاعا مقارنة بأرقام شهر أغسطس، التي وصلت فيها الإصابات في بعض الأيام إلى 250 إصابة.

أستراليا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، الثلاثاء، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك مقابل 35 في اليوم السابق.

وقالت المسؤولون في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، إنها الولاية لم تسجل أي وفيات بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ، نزولا من عشر حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وسجلت الصين تسع حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل39 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85202 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها رصدت البلاد رصدت 15155 إصابة جديدة بالوباء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و345 ألفا

وزاد عدد الوفيات 381 حالة ليصل الإجمالي إلى 131625. وبلغ إجمالي الإصابات في العالم نحو 29 مليونا و446 ألفا، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى أكثر من 932 ألفا.