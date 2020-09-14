وأوردت الوزارة، في بيان، أن مصر تؤكد أيضا اصطفافها بجانب المملكة العربية السعودية في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.

في غضون ذلك، استنكرت مصر قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

وشددت القاهرة على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف اطلاق نار شامل في اليمن "حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الانسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي.

وثمنت الخارجية المصرية "كل ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل بلوغ الأهداف المذكورة."

وفي العاشر من سبتمبر الجاري، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "المفخخة"، التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية.